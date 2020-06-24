Курс валют на 24 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Середа, 24 червня 2020, 11:19
24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,62 - 26,64 гривні;
Євро – 30,07 - 30,09 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,52 – 26,73 гривні. Євро купують по 29,73 гривні, продають по 30,16 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,64 - 26,69 гривні, євро - 29,85 - 30,02 гривні.
Економічна правда
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