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Курс валют на 24 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 24 червня 2020, 11:19
 

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,62 - 26,64 гривні;

Євро – 30,07 - 30,09 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,52 – 26,73 гривні. Євро купують по 29,73 гривні, продають по 30,16 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,64 - 26,69 гривні, євро - 29,85 - 30,02 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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