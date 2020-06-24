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Видатки на рекламу в інтернеті можуть вперше перевищити витрати на традиційні ЗМІ

Середа, 24 червня 2020, 10:55
 

Витрати бізнесу на рекламу в інтернеті в 2020 році році вперше перевищать витрати на рекламу в традиційних ЗМІ.

Про це йдеться в прогнозі агентства GroupM, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прогнозом, глобальний обсяг витрат на рекламу в 2020 році становитиме 530 млрд доларів, і на частку інтернет-реклами (без урахування власної онлайн-реклами традиційних ЗМІ) припаде більше половини цієї суми.

Загальний показник витрат, як очікується, зменшиться на 11,8% в поточному році, і втрати будуть розподілені між старими і новими формами реклами нерівномірно, зазначають експерти GroupM.

За їхніми оцінками, річні витрати бізнесу на інтернет-рекламу, в тому числі в сервісах Google, Facebook і Alibaba, зменшаться на 2,4%, в той час як витрати на розміщення реклами в традиційних ЗМІ, включаючи телебачення і газети, впадуть на 20,7% навіть з урахуванням їх власної онлайн-реклами.

"В останні три місяці ми спостерігали прискорення зростання ринку інтернет-реклами, - зазначає засновник рекламного агентства The&Partnership Джонні Хорнбі. - Це пов'язано з різким стрибком числа людей, які почали проводити час онлайн, а також зростанням онлайн-шопінгу, обсяги якого в основному збережуться" .

Витрати малого бізнесу на рекламу стають все більш важливою частиною ринку, і саме вони "є основною причиною того, що частка витрат на інтернет-рекламу перевищить 50% всіх рекламних витрат", говорить аналітик GroupM Брайан Уізер.

Згідно з прогнозом GroupM, витрати бізнесу на телевізійну рекламу в 2020 році впадуть на 17,6% і збільшаться на 6% в 2021 році, на рекламу в газетах - зменшаться відповідно на 26% і 2,5% в цьому і наступному році.

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