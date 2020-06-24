Нардепи пропонують збільшити максимальну суму "анонімного" переказу грошей

Народні депутати пропонують збільшити максимальну суму платежу без ідентифікації клієнта з 5 тисяч гривень до 25 тисяч гривень.

Про це йдеться в законопроєкті №3686.

Документом пропонується внести зміни в закон про фінмоніторинг. 28 квітня 2020 року набув чинності закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", відповідно до якого максимальний розмір анонімних готівкових переказів був зменшений з 15 тис грн до 5 тис грн.

Народні депутати вважають, що це створило "значні незручності для простих громадян". Метою цього проєкту закону нардепи назвали "захист та забезпечення конституційних прав та свобод громадян України".

Ініціаторами проєкту закону є 22 нардепа фракції "Слуга народу", в тому числі Євген Шевченко, Дмитро Наталуха, Микола Тищенко, Єлизавета Богуцька, Павло Фролов, Андрій Холодов.

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Економічна правда