Уряд демонополізував експорт озброєння
Кабінет міністрів скасував зобов'язання компаній, яким надані повноваження на експорт товарів військового призначення, погоджувати зовнішні ціни на товари військового призначення з "Укроборонпромом".
Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.
Рішення направлено на створення рівних умов для самостійного здійснення зовнішньоекономічної діяльності, усунення штучних бар'єрів і підвищення конкурентоспроможності української продукції військового призначення на міжнародному ринку озброєння та військової техніки.
У той же час внесені урядом зміни зберігають право суб'єктів господарювання, у разі необхідності і на свій розсуд, звертатися до держпідприємств-спецекспортерів для отримання відповідної інформаційної допомоги.
Економічна правда
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