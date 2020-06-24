Уряд демонополізував експорт озброєння

Кабінет міністрів скасував зобов'язання компаній, яким надані повноваження на експорт товарів військового призначення, погоджувати зовнішні ціни на товари військового призначення з "Укроборонпромом".

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Рішення направлено на створення рівних умов для самостійного здійснення зовнішньоекономічної діяльності, усунення штучних бар'єрів і підвищення конкурентоспроможності української продукції військового призначення на міжнародному ринку озброєння та військової техніки.

У той же час внесені урядом зміни зберігають право суб'єктів господарювання, у разі необхідності і на свій розсуд, звертатися до держпідприємств-спецекспортерів для отримання відповідної інформаційної допомоги.

Економічна правда