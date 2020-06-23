37% українських лікарень не мають якісного інтернету – Мінцифри

До інернету підключені 1 304 лікарні з-поміж 1 756 - це 74,26%, при цьому 37% лікарень не мають якісного інтернету.

Про це свідчать результати дослідження, яке провело Мінцифри.

"До оптичних технологій підключені 1 111 лікарень серед усіх. Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик.

До того ж, пацієнти, які проходять лікування у стаціонарі, та решта відвідувачів не мають змоги користуватись швидкісним wi-fi", - йдеться у повідомленні.

"Щоб усі пацієнти могли одночасно користуватись wi-fi, потрібне гігабітне підключення. Але така публічна мережа неодмінно має бути відокремлена від внутрішньої мережі лікарні, щоб ніяка персональна інформація про пацієнтів не потрапила до зловмисників.

Можливість надавати медичні послуги онлайн (телемедицина) стала ще важливішою у період протиепідемічних заходів та обмежень, коли важливо дотримуватися карантину і залишатися вдома. Отже, багато лікарень ще потребують підключення до швидкісного інтернету для можливості надавати послуги телемедицини", - додали у відомстві.

Економічна правда