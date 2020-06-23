Через термінали "Приватбанку" можна буде платити іншою карткою, у разі нестачі коштів на основній
Вівторок, 23 червня 2020, 15:45
ПриватБанк запустив можливість оплати покупок в POS-терміналах пов'язаної картою, якщо на основній бракує коштів.
Про це повідомила пресслужба банку у вівторок.
"POS-термінали ПриватБанку самі перевірять наявність необхідної суми на інших картках клієнта, і запропонують завершити покупку. Для цього потрібно вибрати безпосередньо на POS-терміналі картку, з якої хочете оплатити покупку, і підтвердити оплату", - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що альтернативною може бути будь-яка карта, підключена до Приват24.
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