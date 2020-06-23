Мінкультури вважає неприпустимим будівництво отелю під "мостом Кличка"

Міністерство культури та інформаційної політики України вважає неприпустимими будь-які дії органів державної влади, які сприятимуть незаконній забудові в охоронній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Софії Київської та Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву відомства.

Зазначено, що юристи Мінкультури вивчають рішення шостого апеляційного адміністративного суду, який 26 травня зобов'язав департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надати ТОВ "Етрекс" містобудівні умови для проектування готельного і розважального комплексу на Володимирському узвозі, 6 у Подільському районі Києва, і уважно стежитимуть за розвитком цієї справи.

У відомстві звертають увагу, що таке будівництво вважатиметься незаконним без попереднього затвердження історико-архітектурного опорного плану Києва та відповідного дозволу Мінкультури.