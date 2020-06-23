Споживчі настрої українців повернулися на "докарантинний" рівень – дослідження

У травні індекс споживчих настроїв склав 76,3 п., що на 10,1 п. більше, ніж у квітні. Це рівень березня 2020 року.

Про це повідомляєтсья в дослідженні Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні", що здійснюється за фінансової підтримки Dragon Capital,

Найбільше зросли такі складові індикатора: Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища та Iндекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року.

"Індекс споживчих настроїв зріс у травні і повернувся на рівень березня 2020 року. Головним чинником зростання є покращення очікувань щодо особистого матеріального становища, що, ймовірно, пов'язано із припиненням жорсткого карантину. Водночас оцінки поточного особистого матеріального становища та доцільності робити великі покупки залишаються низькими та не повернулись на докарантинний рівень" - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс на 5,9 п., склавши 57,4. Складові цього індексу зазнали таких змін:

– індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 54,3, що на 2,0 п. більше від рівня цього індексу у квітні;

– індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 9,8 п. та встановився на позначці 55,1.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зріс на 12,9 п. та склав 90,7. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) зріс порівняно до минулого місяця на 22,7 п. і склав 92,5;

– індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 19,1 п. та склав 73,7;

– індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) незначно зменшився до 106,0, що на 3,2 п. менше за показник квітня.

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 151,8, що на 17,1 п. нижче за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань знизився – 165,4, що на 7,2 п. нижче за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 10,3 п. – до значення 136,5.