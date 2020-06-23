Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

23 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:30 встановилися на рівні 26,58 - 26,60 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,58 - 26,60 гривні;

Євро – 30,01 - 30,03 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,55 – 26,75 гривні. Євро купують по 29,66 гривні, продають по 30,07 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,63 - 26,69 гривні, євро - 29,82 - 29,92 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,64 - 26,71 гривні, євро - 29,85 - 29,95 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 23 червня на рівні 26,66 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,89 гривні (на 22 червня - 30,00 гривні).

23 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

Економічна правда