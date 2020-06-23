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Нафта на фізичному ринку Європи подорожчала через скорочення поставок з РФ

Вівторок, 23 червня 2020, 14:26
 

Нафта на фізичному ринку дорожчає в Європі на тлі скорочення пропозиції з боку Росії.

Про це повідомляє Інтерфакс.

У першій декаді липня відвантаження нафти марки Urals в портах в Балтійському і Чорному морях складе 880 тис. барелів на добу (б/д), свідчать розрахунки Bloomberg.

Якщо цей рівень збережеться до кінця місяця, він стане мінімальним з 2008 року.

Скорочення поставок відбувається на тлі зниження видобутку в рамках угоди ОПЕК+, яка покликана ліквідувати надлишок пропозиції на нафтовому ринку.

Премія Urals до Brent минулого тижня становила понад $ 2 за барель - максимум з 2015 року - в порівнянні зі знижкою приблизно в $4,5 в квітні.

"Ринок, схоже, перебуває в процесі активного відновлення", - відзначає аналітик JBC Energy GmbH Ойген Лінделл.

Він зазначив, що скорочення видобутку найбільшими виробниками і зростання попиту - "це те, що потрібно ринку для скорочення запасів і відновлення рівноваги".

Як повідомляє Bloomberg, нафтовий попит в Італії, Іспанії, Франції та Великобританії в останні тижні зростає на тлі пом'якшення обмежувальних заходів, введених через пандемію.

Зниження пропозиції основних сортів, включаючи Urals, викликало зростання цін і на інші сорти.

Вартість північноморської нафти минулого тижня підвищилася на тлі надзвичайного зростання закупівель французької Total, яка є найбільшою в Європі нафтопереробною компанією.

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