"Альфа-Банк" відкрив "Укргазвидобуванню" кредитну лінію на 30 мільйонів доларів

"Альфа-Банк Україна" надав кредит на 30 млн доларів компанії "Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє прес-служба банку.

"У рамках розширення кредитної підтримки та фінансування економіки України, Альфа-Банк Україна надав кредит компанії "Укргазвидобування", яка є найбільшою газодобувною компанією в Центральній і Східній Європі.

Згідно з умовами кредитного договору від 20 червня 2020 року, сума кредиту становила еквівалент 30 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Кредит надали на поповнення оборотних коштів у вигляді мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з можливістю отримання коштів траншами в гривні, доларах США і євро.

Кредитну лінію відкрили на три роки. Перший транш у розмірі 800 млн гривень уже перерахували на рахунок компанії.

"У результаті переговорів сторонам вдалося досягти взаємовигідних умов щодо процентної ставки", - додали у банку.

Економічна правда