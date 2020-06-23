Після 15 років співпраці Apple прийняла рішення відмовитися від процесорів Intel

Після 15-річної співпраці компанія Apple прийняла рішення відмовитися від використання процесорів Intel у своїх комп'ютерах лінійки Mac та перейти на чипи власної розробки.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Перші комп'ютери Mac, оснащені процесорами Apple, вийдуть до кінця цього року, заявив голова компанії Тім Кук, виступаючи на щорічній конференції для розробників WWDC у Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

"Коли ми вносимо радикальні зміни, ми робимо це з однієї простої, але важливої причини: з тим, щоб виробляти набагато кращу продукцію. Mac переходить на власні чипи - Apple Silicon", - сказав Кук.

За даними Apple, нові процесори дадуть змогу поліпшити продуктивність комп'ютерів за меншої енерговитратності. Компанія розраховує завершити перехід протягом двох років. Як повідомляється, Microsoft і Adobe уже почали адаптувати свої пакети застосунків Office та Photoshop під чипи Apple.

Чутки про відмову від процесорів Intel з'явилися ще два роки тому. Як повідомляло агентство Bloomberg, перехід на власні чипи є частиною загальної стратегії, спрямованої на поліпшення взаємодії між пристроями Apple, включно з комп'ютерами, смартфонами iPhone та планшетами iPad.

При цьому Apple отримає можливість випускати нові моделі Mac відповідно до своїх планів і завдань, не підлаштовуючись під вихід нових процесорів від Intel. Крім того, компанія стане єдиним великим виробником ПК, що оснащує свою техніку власними чипами. HP, Lenovo, Dell і Asus закуповують процесори у Intel, беззастережного лідера на цьому ринку.

Комп'ютери Mac уже давно не є основним джерелом доходів Apple, як це було колись, але компанія продає принаймні близько 20 млн штук на рік, що приносить їй виручку в розмірі майже $25 млрд, зазначає Bloomberg.

Для Intel розрив співпраці з Apple не загрожує великими фінансовими збитками, за оцінками аналітиків Sanford C. Bernstein, які наводить Bloomberg, на частку усієї лінійки Mac припадає менше ніж 5% річної виручки Intel.