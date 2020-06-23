Курс валют на 23 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
23 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,62 - 26,64 гривні;
Євро – 30,05 - 30,07 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,57 – 26,78 гривні. Євро купують по 29,63 гривні, продають по 30,07 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,66 - 26,73 гривні, євро - 29,82 - 29,92 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 23 червня на рівні 26,66 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,89 гривні (на 22 червня - 30,00 гривні).
Економічна правда
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