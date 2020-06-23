Українці не готові брати довгострокові кредити 

Більшість клієнтів українських банків не готові брати кредити з довгим терміном погашення.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу організованого "Фінансовим клубом".

"Ринок на 80% – це ринок споживчого (беззаставного. – ред.) кредитування. А якщо подивитися на кредити до одного року, то це половина ринку. Тому попиту на довгі споживчі кредити ми не відчуваємо, і в нас немає необхідності пропонувати клієнтам довгі кредити", – сказав заступник голови правління Банку Форвард Андрій Прусов.

Голова правління Ідея Банку Михайло Власенко каже, що кілька років тому вони запустили продукти з довгим терміном погашення до трьох-п’яти років, але середній термін погашення становив всього два роки і три місяці.

"Певна річ, що такі кредити погашалися швидше, але менша щомісячна сума погашення кредиту знижувала навантаження на клієнта і створювала йому комфорт і бажання користуватися споживчими кредитами", – пояснив Михайло Власенко.

Прусов вважає, що зараз українці перевели погляд з кеш-кредитів на кредитні картки.

"Зараз просто феномен за кредитними картками. Дуже виріс попит. Головний функціонал кредитних карток полягає у грейс-періоді, плюс кешбек. Картки якісному клієнту дозволяють використовувати їх собі на благо. А відсотки, які заробляє банк за кредитними картками, завжди були нижче, ніж в кредитах готівкою", – пояснив він зростання інтересу клієнтів.