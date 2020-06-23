SpaceX відклала запуск чергової партії супутників Starlink

Через негоду в районі космодрому на мисі Канаверал компанія SpaceX перенесла на 25 червня запуск чергової партії з 60 мікросупутників для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на NASASpaceflight.

В рамках старту, який повинен був відбутися 23 червня, крім супутників Starlink ракета Falcon 9 компанії SpaceX повинна була вивести на орбіту два малих супутника дистанційного зондування Землі Global-5 і 6, які були спроектовані американською компанією BlackSky для здійснення мультиспектрального зйомки Землі в оптичному діапазоні з роздільною здатністю близько 1 метра.

За останніми даними, десятий запуск 60 супутників Starlink повинен відбутися 25 червня о 16:39 за часом Східного узбережжя США (22:39 за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, остання партія з 58 супутників Starlink була запущена 13 червня. Нинішнє орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 538 космічних апаратів.

В даний час компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором в світі. У разі успішного запуску вона буде мати на орбіті близько 600 космічних апаратів. Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні минулого року.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а в подальшому - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

SpaceX повідомила, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета. Загальна сума інвестицій в реалізацію проекту оцінюється в $10 млрд.