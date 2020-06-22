Євро знову дешевше 30 гривень — офіційний курс
Понеділок, 22 червня 2020, 19:24
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 23 червня на рівні 26,66 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,89 гривні (на 22 червня - 30,00 гривні).
Нагадуємо:
22 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
22 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,73 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua