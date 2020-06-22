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44% українців купують в інтернеті як нові, так і вживані товари — дослідження

Понеділок, 22 червня 2020, 18:40
 

Цієї весни найбільше купували онлайн одяг, комп'ютери та телефони, в той час як продавали дорослий і дитячий одяг та автозапчастини, 44% користувачів купують в Інтернеті як нові, так і вживані товари.

Про це свідчать результати дослідження від Factum Group Ukraine та OLX.

"За даними опитування Factum Group Ukraine, новим товарам надають перевагу 54% респондентів, 44% - купують як нові, так і вживані. Тільки вживані вибирають усього 2%.

Навесні найпопулярнішими товарами, за даними OLX, виявилися одяг і взуття - їх придбали понад 116 тис. разів. На другому місці  комп'ютери - 59,5 тис. доставок, не відстають і телефони - 52 тис. Потрібним виявилося спорядження для спорту та відпочинку - 47,5 тис. купівель. Закривають топ-5 автозапчастини - 34,9 тис", - йдеться у повідомленні.

Для замовлення товарів у мережі використовують у середньому 2 пристрої, при цьому 58% покупців комбінують стаціонарні та мобільні. Найчастіше використовують мобільний додаток у смартфоні - у 62% випадків.

Інтернет-продавці в середньому спеціалізуються на одній категорії товарів.

Навесні цього року, за даними OLX, бізнес-користувачі найчастіше продавали одяг і взуття - 1,8 млн оголошень, дитячий одяг - 1,1 млн, і автозапчастини - 577,7 тис.

"Найчастіше замовлення отримують телефоном, переважно його ж вважають основним каналом спілкування. На другому місці - форма оформлення замовлення на сайті", - свідчать результати опитування.

Дослідження проводили шляхом онлайн опитування покупців і продавців, які зробили купівлю або продаж в інтернеті за останні 6 місяців, у віці 20-45 років, у містах з населенням 50 тис. і більше. Вибірка: 400 інтерв'ю. А також -  CATI-опитування бізнес-продавців товарної категорії, вибірка: 200 інтерв'ю.

Економічна правда

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