Призначення нового голови Ощадбанку намагаються заблокувати в суді

Нардеп Максим Бужанський подав до Окружного адмінсуду Києва позов, у якому просить суд визнати протиправною "бездіяльність Мінфіну щодо непідготовки та не внесення на розгляд Кабміну проєктів актів щодо визначення кандидатів на посаду голови Ощадбанку та щодо його призначення".

Про це повідомляє прес-служба суду.

Крім цього, Бужанський вимагає визнати бездіяльність НБУ щодо не проведення попереднього погодження кандидатів на посаду голови Ощадбанку та "зобов’язувати Нацбанк вчинити дії, направлені на попереднє погодження відповідних кандидатів".

Також зазначається, що в суд надійшла заява, у якій просять заборонити проводити реєстраційні дії щодо реєстрації Сергія Наумова керівником та/або підписантом Ощадбанку.

Наразі суд вирішує питання про наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративні справі.

Нагадаємо:

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Повідомляється, що перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

"З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить",- заявив виданню банкір, близький до Офісу президента.

24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.

Економічна правда