Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

22 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,67 - 26,69 гривні;

Євро – 29,98 - 30,00 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60 – 26,81 гривні. Євро купують по 29,59 гривні, продають по 30,02 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,71 - 26,78 гривні, євро - 29,78 - 29,85 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 22 червня на рівні 26,72 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,00 гривні (на 19 червня - 30,05 гривні).

22 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,73 гривні за долар.

Економічна правда