Авіакомпанія LOT ввела "гнучкі" квитки: можна змінити ім'я пасажира

Авіакомпанія LOT запровадила новий гнучкий тариф Flex Plus - він дозволяє безкоштовно міняти дату вильоту і після оплати збору міняти ім'я мандрівника у бронюванні.

Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що оновлення тарифної сітки пов'язане із ситуацією на ринку через пандемію COVID-19.

"При зміні дати вильоту жодних штрафів не стягують, але пасажира можуть попросити доплатити різницю тарифів, якщо новий квиток коштує дорожче старого.

Змінити ім'я мандрівника в бронюванні можна не менше ніж за 48 годин до вильоту при оплаті фіксованого збору 60 євро, проте всі рейси повинні виконуватися LOT", - йдеться у повідомленні.

При цьому, повернення квитка за тарифом Flex Plus можливе у всіх класах обслуговування після оплати штрафу. На середньомагістральних рейсах він становить 30 євро в економі і 65 євро в бізнес-класі. На далекомагістральних маршрутах плата в економ-класі - на рівні 60 євро, у преміум і бізнес-класі - 100 євро.