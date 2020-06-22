Міністр і екснардеп Ткаченко продав 25% "Одеської кіностудії" банкіру Морозову

Ексголова "1+1 медіа" Олександр Ткаченко, який нещодавно залишив Верховну Раду у зв'язку з призначенням міністром культури, продав належний йому пакет акцій ПрАТ "Одеська кіностудія" в розмірі 25% -1 акція банкіру Олександру Морозову.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рішення про вступ на посаду міністра було прийнято швидко, в розрізі одного тижня. Конфлікт інтересів був очевидним, оскільки держава володіє 50% + 1 акцією Одеської кіностудії, які знаходяться в управлінні міністерства. Тому продаж повинна була бути оперативною. Йти по шляху due diligence , проводити аукціони і т.д., а потім ще років зо два розповідати про аудити, пошук покупця - не мій підхід", - прокоментував Ткаченко журналістам.

Він уточнив, що після обрання народним депутатом і до моменту продажу залишався власником без права впливу і контролю, а його частка була передана в управління за договором.

За словами міністра, об'єктом угоди були 100% акцій британської компанії Cinema Love Ltd, якій належить ТОВ "Нова кіностудія", що володіє зазначеним пакетом акцій Одеської кіностудії.

Сума угоди є комерційною таємницею і не розголошується.

Ткаченко уточнив, що давно знайомий з новим власником і має історію бізнес відносин, зокрема разом були співзасновниками компанії "Нова мова", яка виробляла програми "Післямова" і "Обличчя світу", знімала серіали.

Міністр підкреслив, що покупець - не офшорна незрозуміла компанія, не сліпі трасти, а конкретна людина, якій він довіряє.

Він повідомив, що новий співвласник не планує ніяких кардинальних змін в стратегії розвитку, в тому числі зміну керівництва.

"Знаю, що у нього такі ж плани, як у мене: розвивати кіностудію. Упевнений, що ніякими справами, які зашкодять кіностудії, займатися не буде. Житлові будинки там точно не з'являться, як і не з'явилися за 15 років", - сказав Ткаченко .

Згідно з даними системи розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), державі належить 50% + 2 акції, а ще одним власником Одеської кіностудії з пакетом акцій 25% -1 акція через ТОВ "Медіа Коворкінг" виступає забудовник Андрій Вавриш.

Міністр додав, що Вавриш також розділяє ідею побудови сучасного медійного комплексу з сучасним центром постпродакшіна повного циклу, не розглядає Одеську кіностудію як майданчик для житлової забудови.

Морозов в 2009-2010 роках обіймав посаду голови правління Укргазбанку, в 2005-007 рр. очолював Ощадбанк, до цього був членом фракції "Наша Україна" в парламенті.