Криклій доручив посилити контроль за дотриманням карантинних норм на транспорті

Міністерство інфраструктури доручило посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів на міському транспорті, а також на автотранспорті приміського і міжобласного сполучення.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ми будемо збільшувати кількість транспорту, виходячи з можливостей, але закликаємо всіх пасажирів обов’язково дотримуватися необхідних протиепідемічних вимог, зокрема, масочного режиму та дезінфекції. Перевірки дотримання цих правил на транспорті здійснюватимуться постійно", - заявив міністр Владислав Криклій.



Зазначається, що всі поїзди, які курсують столичною магістраллю, проходять посилену дезінфекцію поверхонь в оборотних депо.



"Ми закликаємо пасажирів виконувати всі необхідні норми безпеки під час проїзду. Це дотримання дистанції, обов'язкове носіння маски чи респіратора. А в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишайтесь вдома", - додав Криклій.

Економічна правда