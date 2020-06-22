Криклій доручив посилити контроль за дотриманням карантинних норм на транспорті
Міністерство інфраструктури доручило посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів на міському транспорті, а також на автотранспорті приміського і міжобласного сполучення.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Ми будемо збільшувати кількість транспорту, виходячи з можливостей, але закликаємо всіх пасажирів обов’язково дотримуватися необхідних протиепідемічних вимог, зокрема, масочного режиму та дезінфекції. Перевірки дотримання цих правил на транспорті здійснюватимуться постійно", - заявив міністр Владислав Криклій.
Зазначається, що всі поїзди, які курсують столичною магістраллю, проходять посилену дезінфекцію поверхонь в оборотних депо.
"Ми закликаємо пасажирів виконувати всі необхідні норми безпеки під час проїзду. Це дотримання дистанції, обов'язкове носіння маски чи респіратора. А в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишайтесь вдома", - додав Криклій.
Економічна правда
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