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Криклій доручив посилити контроль за дотриманням карантинних норм на транспорті

Понеділок, 22 червня 2020, 14:18
 

Міністерство інфраструктури доручило посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів на міському транспорті, а також на автотранспорті приміського і міжобласного сполучення.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ми будемо збільшувати кількість транспорту, виходячи з можливостей, але закликаємо всіх пасажирів обов’язково дотримуватися необхідних протиепідемічних вимог, зокрема, масочного режиму та дезінфекції. Перевірки дотримання цих правил на транспорті здійснюватимуться постійно", - заявив міністр Владислав Криклій.

Зазначається, що всі поїзди, які курсують столичною магістраллю, проходять посилену дезінфекцію поверхонь в оборотних депо. 

"Ми закликаємо пасажирів виконувати всі необхідні норми безпеки під час проїзду. Це дотримання дистанції, обов'язкове носіння маски чи респіратора. А в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишайтесь вдома", - додав Криклій.

Економічна правда

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Криклій Мінінфраструктури транспорт

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