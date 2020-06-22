Мінцифри в партнерстві з IFC запустило Національну онлайн-школу для підприємців

Міністерство цифрової трансформації України в партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) запустило Національну онлайн-школу для підприємців на платформі "Дія.Бізнес".

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іонан передає Інтерфакс-Україна.

"Навчання буде абсолютно безкоштовним для всіх і завжди. Перший серіал "10 кроків для початку власної справи" розробили наші партнери – програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі", - заявила Іонан.

Мета школи - розвиток навичок у потенційних та діючих підприємців для успішного розвитку власної справи, а також допомога представникам МСБ у використанні фінансових послуг.

Навчання в онлайн-школі відбуватиметься у форматі освітніх серіалів, крім того, частина навчання буде реалізована офлайн на базі центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес".

За словами керівника регіональних програм з розвитку цифрової та кредитної інфраструктури в Європі та Центральній Азії, керівника Програми з фінансової інклюзивності в Україні (IFC) Заріни Одінаєвої, цей курс спрямований на те, щоб допомогти МСБ вибудовувати свій бізнес у режимі виходу з пандемії з новим імпульсом і з можливістю залучити фінансування у банків.

"Теми, які будуть покриті цим курсом, сфокусовані на управлінні ліквідністю, грошовими потоками, підвищенні доступу до фінансування, обліку та складання балансів. Тобто все, що пов'язано з фінансовим здоров'ям підприємців", - наголосила Одінаєва.

Загалом освітній серіал для МСБ складатиметься із десяти серій по десять хвилин, в яких будуть висвітлені базові основи ведення бізнесу в Україні.