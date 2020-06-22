"Введення заборони спричинене перенасиченням в Україні парку вантажних вагонів і є засобом боротьби з профіцитом. При цьому навантажені вагони інших держав можуть без обмежень заходити в Україну, а також вивозити вантажі вітчизняних виробників.

Для експортних відправлень можна залучати порожні вагони українських власників, зокрема і приналежності АТ "Укрзалізниця", - пояснили в компанії.

Планують, що конвенція діятиме, доки обсяги перевезень в Україні не підуть вгору і не знадобиться додатковий порожній рухомий склад з інших держав.

Зазначається, що з осені 2019 року діє конвенція на в’їзд порожніх піввагонів. Зараз же список розширили на інші основні типи рухомого складу, зокрема зерновози, цементовози і криті вагони.

Головним постачальником рухомого складу для здійснення перевезень на просторі з шириною колії 1520 мм є РФ, в якій також спостерігається профіцит парку.

Економічна правда