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Кафе, ресторани й торгові центри у Києві зобов’язали проводити ІФА-тести працівникам

Понеділок, 22 червня 2020, 12:57
 

Київська влада зобов’язала торговельні мережі, заклади харчування й обслуговування організувати щомісячну перевірку своїх працівників на наявність антитіл до коронавірусу шляхом імуноферментного аналізу.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу 22 червня

Пряма мова: "Штаб із надзвичайних ситуацій міста ухвалив сьогодні рішення про те, що власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Це тести, що визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. 

Такі тести потрібно робити раз на місяць. Оскільки йдеться про людей, які працюють  у компаніях із великою кількістю відвідувачів. І де висока ймовірність інфікування коронавірусом".

Деталі: Кличко також заявив, що в Києві – найвищий в Україні показник тестувань: 67 на 100 000 населення

Тільки Київський лабораторний центр України зробив майже 40 тисяч тестів методом полімеразної реакції. Такі дослідження роблять ще у 4 комунальних медзакладах і приватних клініках. Мобільні бригади відібрали вже 24,5 тисячі зразків.

Олена Рощенко, УП

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Київ коронавірус ресторани

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