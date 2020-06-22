Всі розділи
Укр / Рус

Як відновлюється український бізнес — дослідження

Понеділок, 22 червня 2020, 11:30
 

Український бізнес продовжує відновлюватися після послаблення карантину - зараз працює 86% ресторанів від тих 100%, що працювали до карантину.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що з квітня кількість активних вакансій збільшилась більш ніж на 45% - зараз на Work.ua 43 тисячі активних вакансій. 

Кандидати зараз у середньому претендують на 12 тисяч гривень - таку суму пропонують їм і роботодавці.

При цьому, кількість IT-фахівців, які шукають роботу, від початку карантину весь час зростає.

15 березня на сайті Work.ua було розміщено 17,5 тис вакансій, зараз - 21,3 тисячі.

"Два тижні тому стався пік реєстрацій ФОПів - в Україні було зареєстровано 7 269 підприємців. На цьому тижні їх кількість стабілізувалася й становить 5 640. 

Кількість новозареєстрованих компаній теж стабілізувалося. В середньому кожен тиждень реєструється близько тисячі нових підприємств", - йдеться у повідомленні.

Щодо громадського харчування, зараз в Україні працює 86% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину.

Обіги громадського харчування відновилися на 76%. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бізнес карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
5, 7, 9 перешкод для кредитування бізнесу 18 червня 2020, 18:17
Економічне відновлення олігархів 18 червня 2020, 08:24
Як зробити гранти помічниками бізнесу 17 червня 2020, 18:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!