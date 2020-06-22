Як відновлюється український бізнес — дослідження
Український бізнес продовжує відновлюватися після послаблення карантину - зараз працює 86% ресторанів від тих 100%, що працювали до карантину.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Зазначається, що з квітня кількість активних вакансій збільшилась більш ніж на 45% - зараз на Work.ua 43 тисячі активних вакансій.
Кандидати зараз у середньому претендують на 12 тисяч гривень - таку суму пропонують їм і роботодавці.
При цьому, кількість IT-фахівців, які шукають роботу, від початку карантину весь час зростає.
"Два тижні тому стався пік реєстрацій ФОПів - в Україні було зареєстровано 7 269 підприємців. На цьому тижні їх кількість стабілізувалася й становить 5 640.
Кількість новозареєстрованих компаній теж стабілізувалося. В середньому кожен тиждень реєструється близько тисячі нових підприємств", - йдеться у повідомленні.
Щодо громадського харчування, зараз в Україні працює 86% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину.
Обіги громадського харчування відновилися на 76%.
Економічна правда
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