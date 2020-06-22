Як відновлюється український бізнес — дослідження

Український бізнес продовжує відновлюватися після послаблення карантину - зараз працює 86% ресторанів від тих 100%, що працювали до карантину.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що з квітня кількість активних вакансій збільшилась більш ніж на 45% - зараз на Work.ua 43 тисячі активних вакансій.

Кандидати зараз у середньому претендують на 12 тисяч гривень - таку суму пропонують їм і роботодавці.

При цьому, кількість IT-фахівців, які шукають роботу, від початку карантину весь час зростає.

15 березня на сайті Work.ua було розміщено 17,5 тис вакансій, зараз - 21,3 тисячі.