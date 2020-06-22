Курс валют на 22 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

22 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,69 - 26,72 гривні;

Євро – 29,91 - 29,94 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61 – 26,83 гривні. Євро купують по 29,59 гривні, продають по 30,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,72 - 26,80 гривні, євро - 29,80 - 29,78 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 22 червня на рівні 26,72 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,00 гривні (на 19 червня - 30,05 гривні).

Економічна правда