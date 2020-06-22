МХП підписує Декларації доброчесності з усіма співробітниками та партнерами. Це означає, що кожен підписант працює з МХП чесно, прозоро та згоджується, що ані пропонування, ані прийняття неправомірної винагороди є неприйнятними для МХП.

Це черговий крок в ініціативах компанії щодо трансформації бізнесового середовища в Україні згідно міжнародних стандартів. Про це повідомила Ірина Ванникова, речниця МХП.

"Ми — публічна компанія. Ніяких виключень немає. Якщо людина або компанія не поділяють наші цінності, не готові працювати у чесній та прозорій площині, ми розриваємо будь-які взаємини.

Наголошуємо: в МХП не може бути корупції. Декілька етапів перевірок дозволяють нам виявити тих, хто порушує принципи доброчесності. Щойно факт встановлено і доведено, наступає покарання, воно невідворотнє. А з тими, хто поділяє наші цінності, ми разом будуємо майбутнє України", — підкреслила Ірина.

Речниця МХП також повідомила, що комплаєнс визнаний одним із ключових пріоритетів компанії, а підписання декларації доброчесності має стати черговим кроком в розвитку напрямку, який нещодавно очолила Олена Коновалова. Наша мета в тому, щоб лідерський та інтелектуальний ресурс МХП ефективно працював на розвиток економіки країни.

"Ми будуємо Європу тут, в Україні. Комплаєнс — це доброчесність та довіра. Ми будуємо чіткий і правильний виробничий бізнес, встановлюємо зрозумілі правила гри, наші практики закупівель — одні з найінноваційніших у галузі.

Довіра до нас — не питання, а алгоритм. Ми хочемо, щоб наша культура вийшла за межі МХП далі у бізнес-спільноту та зрештою поширилась Україною. Ми не чекаємо на майбутнє — ми будуємо його вже сьогодні.

За цими принципами МХП живе протягом багатьох років. І пропонує зробити доброчесність ключовим принципом взаємодії всіх з усіма", — наголосила Ірина Ванникова.

На переконання МХП, прозорий та доброчесний ринок — це нові експортні можливості, це гроші, які приходять до країни у вигляді нових робочих місць, капітальних інвестицій, нових товарів.

Чим прозоріший бізнес, тим ти він безпечніший, зрозуміліший для інвесторів, тим більше грошей він може залучити. Тим паче, якщо бізнес збирається грати "в довгу".

"Доброчесність — це про добро та чесність. Через чесну роботу ми стверджуємо у суспільстві більше добра: порядність, відповідальність та законність.

Не толеруємо зло. Доброчесність про силу, про справедливість. І про те, як насправді має бути. Адже не можна, час від часу обираючи маленьке зло, досягти великого блага", — додала речниця МХП.

Прозорі бізнеси мають більшу цінність в очах інвесторів, тому що вони зрозуміліші — такі бізнеси стабільніші і безпечніші.

Тому, чим наполегливіше ми будемо пропагувати ідеї прозорості та пояснювати людям, що бути "чорним" — це невигідно, тим швидше ми змінимо країну.

І чим більше компаній своїм прикладом будуть показувати успішні кейси, тим ближче ми будемо до Європи.