Трамп розкритикував "Північний потік - 2"
Президент США Дональд Трамп знову піддав різкій критиці Німеччину через газопровід "Північний потік - 2".
Про це пише DW.
Берлін платить Москві "мільярди доларів за новісінький газопровід", заявив Трамп на передвиборній зустрічі з його прихильниками в місті Талса в штаті Оклахома.
"Ми повинні захистити Німеччину від Росії", - закликав голова Білого дому.
США і ряд європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку - 2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.
Крім того, президент США знову дорікнув Берліну в недостатніх, на його думку, внесках в бюджет НАТО. Протягом 25 років Німеччина заборгувала Північноатлантичному альянсу "один трильйон доларів", стверджує голова Білого дому.
Мета НАТО - домогтися від кожного з її держав-членів виділення на військові потреби альянсу не менше двох відсотків ВВП до 2024 року. Хоча Німеччина в останні роки істотно збільшила витрати на оборону, в 2019 році вони становили 1,38 відсотка ВВП країни.
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