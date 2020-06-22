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Трамп розкритикував "Північний потік - 2"

Понеділок, 22 червня 2020, 09:55
 

Президент США Дональд Трамп знову піддав різкій критиці Німеччину через газопровід "Північний потік - 2".

Про це пише DW.

Берлін платить Москві "мільярди доларів за новісінький газопровід", заявив Трамп на передвиборній зустрічі з його прихильниками в місті Талса в штаті Оклахома.

"Ми повинні захистити Німеччину від Росії", - закликав голова Білого дому.

США і ряд європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку - 2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

Крім того, президент США знову дорікнув Берліну в недостатніх, на його думку, внесках в бюджет НАТО. Протягом 25 років Німеччина заборгувала Північноатлантичному альянсу "один трильйон доларів", стверджує голова Білого дому.

Мета НАТО - домогтися від кожного з її держав-членів виділення на військові потреби альянсу не менше двох відсотків ВВП до 2024 року. Хоча Німеччина в останні роки істотно збільшила витрати на оборону, в 2019 році вони становили 1,38 відсотка ВВП країни.

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Північний потік Трамп США Німеччина

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