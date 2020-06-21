НБУ у вересні знизить облікову ставку з нинішніх 6% до 5,5% — прогноз ICU

Аналітики ICU прогнозують, що НБУ у вересні знизить облікову ставку з нинішніх 6% до 5,5% з подальшим підвищенням у 2021 році до 6,5%.

Про це йдеться в огляді інвестиційної групи ICU, передає "Інтерфакс-Україна".

Також в документі зазначається, що буде розширення дефіциту держбюджету в цьому році до 6% ВВП, що нижче у порівнянні із запланованим рівнем в 7,5% ВВП.

Інвестгруппа очікує, що нерезиденти почнуть поступово повертатися на ринок внутрішніх облігацій у другому півріччі 2020 року, разом з тим вважає, що основним джерелом попиту на гривневі облігації будуть вітчизняні банки.

Відповідно до огляду, аналітики прогнозують помірне збільшення співвідношення державного боргу до ВВП з 50,6% в 2019 році до 56,9% в поточному з невеликим зниженням у наступному до 56,2%.

Також очікується ослаблення гривні в кінці 2020 року - до 28-29 грн/1 дол, при цьому в 2021 році аналітики не очікують значних змін обмінного курсу.

Згідно з документом, ICU прогнозує зростання безробіття в 2020 році до 10% (з 8,2% в 2019), а в 2021 році - зниження до 9,5%.