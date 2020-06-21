Tesla планує відкрити новий завод та залучити понад мільярд доларів

Компанія Tesla планує відкрити новий завод в США та залучити понад мільярд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання вже є конкретні плани по будівництву заводу в окрузі Тревіс, штат Техас, який планується розпочати цього літа.

Поки що у Tesla є тільки один автомобільний завод на батьківщині – у Фремонті, штат Каліфорнія. Ще один автомобільний завод був відкритий в Шанхаї, а третій планується в Грюнхайде, неподалік від Берліна, нагадують у Reuters.

Очікується, що округ Тревіс інвестує понад 1 млрд дол і створить близько 5000 робочих місць. Видання додає, що як завжди в таких великих проєктах, Tesla вимагає серйозних знижок, наприклад, у вигляді податкових пільг.

Будівництво планується почати в третьому кварталі цього року після отримання усіх необхідних погоджень.