ОГХК відновила роботу Вільногірського комбінату
Неділя, 21 червня 2020, 10:51
"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" відновила роботу філії Вільногірського комбінату, зупиненого 27 травня поточного року у зв'язку з ревізією раніше укладених контрактів на поставку продукції.
Про це повідомляється в прес-релізі Фонду держмайна, передає "Інтерфакс-Україна"
Активна робота над укладанням нових контрактів з контрагентами стала результатом відновлення поставок продукції з ВГМК.
"Зараз ми вже маємо достатній пул надійних клієнтів, з якими починаємо співпрацювати. Відповідно, це дає нам можливість відновити виробництво навіть раніше запланованих", - сказав заступник т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов.
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