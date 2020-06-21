ОГХК відновила роботу Вільногірського комбінату

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" відновила роботу філії Вільногірського комбінату, зупиненого 27 травня поточного року у зв'язку з ревізією раніше укладених контрактів на поставку продукції.

Про це повідомляється в прес-релізі Фонду держмайна, передає "Інтерфакс-Україна"

Активна робота над укладанням нових контрактів з контрагентами стала результатом відновлення поставок продукції з ВГМК.

"Зараз ми вже маємо достатній пул надійних клієнтів, з якими починаємо співпрацювати. Відповідно, це дає нам можливість відновити виробництво навіть раніше запланованих", - сказав заступник т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов.