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ОГХК відновила роботу Вільногірського комбінату

Неділя, 21 червня 2020, 10:51
 

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" відновила роботу філії Вільногірського комбінату, зупиненого 27 травня поточного року у зв'язку з ревізією раніше укладених контрактів на поставку продукції.

Про це повідомляється в прес-релізі Фонду держмайна, передає "Інтерфакс-Україна"

Активна робота над укладанням нових контрактів з контрагентами стала результатом відновлення поставок продукції з ВГМК.

"Зараз ми вже маємо достатній пул надійних клієнтів, з якими починаємо співпрацювати. Відповідно, це дає нам можливість відновити виробництво навіть раніше запланованих", -  сказав заступник т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов.

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ОГХК

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