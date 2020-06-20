Мінцифра запускає онлайн-школу для підприємців

22 червня Міністерство цифрової трансформації України у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією та членом Групи Світового банку запустить онлайн-школу для підприємців на платформі Дія.Бізнес.

Про це йдеться у прес-релізі Міністерства цифрової трансформації.

Навчання в онлайн-школі для підприємців відбуватиметься у форматі освітніх серіалів. У рамках кожного навчального серіалу потенційні та чинні підприємці зможуть подивитися серії, пройти тестування, отримати додаткові корисні матеріали, пройти фінальний тест та отримати сертифікат про завершення курсу.

Також передбачається формат змішаного навчання. Частина навчання відбуватиметься онлайн, а частина — офлайн, на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес. Навчання буде безкоштовним для кожного.