Кабмін рекомендує: початок роботи після 9:00

Задля обмеження скупчення людей у громадському транспорті, Кабінет Міністрів рекомендує підприємствам розпочинати робочий день для працівників о 9:00, 10:00, або у більш пізній час упродовж карантину.

Про це йдеться у постанові уряду №500.

Згідно цієї постанови, держоргани та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повинні забезпечити на період карантину гнучкий робочий час або відправити працівників на дистанційну роботу.

Розпочинати роботу о 10:00 або пізніше рекомендується підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, які займаються ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, поштовою та кур'єрською діяльністю, тимчасовим розміщенням та організацією харчування, страховою діяльністю, установам освіти, надання соціальної допомоги, мистецтва, спорту, а також підприємствам сфери розваг і відпочинку, йдеться у постанові.

Також органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити або відкоригувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на роботу та з роботи.

Економічна правда