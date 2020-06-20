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Кабмін рекомендує: початок роботи після 9:00

Субота, 20 червня 2020, 13:50
 

Задля обмеження скупчення людей у громадському транспорті, Кабінет Міністрів рекомендує підприємствам розпочинати робочий день для працівників о 9:00, 10:00, або у більш пізній час упродовж карантину.

Про це йдеться у постанові уряду №500.

Згідно цієї постанови, держоргани та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повинні  забезпечити на період карантину гнучкий робочий час або відправити працівників на  дистанційну роботу.

Розпочинати роботу о 10:00 або пізніше рекомендується підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, які займаються ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, поштовою та кур'єрською діяльністю, тимчасовим розміщенням та організацією харчування, страховою діяльністю, установам освіти, надання соціальної допомоги, мистецтва, спорту, а також підприємствам сфери розваг і відпочинку, йдеться у постанові.

Також органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити або відкоригувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на роботу та з роботи.

Економічна правда

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Кабмін

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