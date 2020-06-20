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НБУ надав 637 мільйонів п'яти банкам під 6%

Субота, 20 червня 2020, 12:38
 

Національний банк на тендері надав 637,5 мільйонів п'яти банкам під 6% терміном до 90 днів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Нагадуємо: 

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

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НБУ банк кредит

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