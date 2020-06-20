НБУ надав 637 мільйонів п'яти банкам під 6%
Субота, 20 червня 2020, 12:38
Національний банк на тендері надав 637,5 мільйонів п'яти банкам під 6% терміном до 90 днів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"
Нагадуємо:
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.
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