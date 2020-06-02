Провайдер Воля зазнав хакерської атаки

Протягом трьох днів починаючи з 31 травня інфраструктура інтернет-провайдера Воля в Харкові зазнає кібератак.

Про це повідомляє пресслужба компанії Воля.

"Спочатку атаки здійснювались тільки на абонентські підсистеми, а пізніше вони перейшли на телекомунікаційну інфраструктуру. В результаті понад 100 тисяч абонентів відчули проблеми в користуванні інтернетом, IPTV, мультиекранною платформою і цифровим телебаченням", - йдеться в повідомленні.

Сумарно повна відсутність доступу до сервісів тривала 12 хвилин 31 травня та 45 хвилин 1 червня. Також була зафіксована атака на веб-сайт volia.com, але її вдалося нейтралізувати.

"DDoS атаки були масивними і добре організованими. Тип атаки - UDP флуд і переповнення ємності каналів з трафіком обсягом понад 200 Гб. UDP - це протокол, який використовується для онлайн потокових сервісів - стрімінг, телефонія, відеоконференції і т.д. Атака здійснювалась з десятків тисяч різних IP адрес по всьому світу - США, Малайзія, Тайвань, В'єтнам", - повідомили в компанії.

За словами представників Волі, за атаками такого обсягу слідують вимагання та інші спроби впливу на компанію.

Воля звернулася до кіберполіції із заявою про масовану DDoS атаку на інфраструктуру.

"У компанії передали всю наявну інформацію в кіберполіцію, щоб розслідувати цей інцидент і притягти винних до відповідальності. Такі дії кіберзлочинців носять ознаки кримінального злочину за статтею 361 ККУ, яка передбачає обмеження волі до 5 років", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда