"Укрпошта" продала непрофільної нерухомості на 90 мільйонів

"Укрпошта" продала на Prozorro.Продажі 7 об'єктів непрофільної нерухомості на суму 90 млн грн при стартовій ціні в 25 млн грн.

Про це повідомив у Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"7 з першої партії в 800 об'єктів на продаж. І це не Хрещатик, і навіть не сортувальний центр в Києві - а будівлі і склади в Києві, Львові, Чернігівської області і звичайно Трускавці", - написав він.

За його словами, отримані кошти використають на те, щоб "перетворити часто розбите корито інфраструктури Укрпошти 70-80-х років минулого століття в сучасну цифрову логістичну і, звичайно, банківську інфраструктуру".

"Перші аукціони, і небо не впало, і купив ці активи не Сорос (карантин - не долетів), а звичайні українські компанії, які зможуть використовувати їх в своєму бізнесі", - додав Смілянський.

Він повідомив, що наступні аукціони пройдуть 12 червня. Компанія, зокрема, продасть об'єкти в Конча-Заспі і на Хрещатику.

Економічна правда