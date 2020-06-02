УЗ шукає інвесторів для реформування і забезпечення відомчих лікарень

"Укрзалізниця" вивчає можливість залучення інвесторів для реформування відомчих лікарень, підвищення рівня медичного обслуговування, забезпечення лікарень сучасним обладнанням та підвищення рівня заробітної плати персоналу.

Про це йшлося під час презентації реформи Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті "Укрзалізниця".

За словами виконавчого директора філії Наталії Білинської, одним з перших завдань реформи є зміна культури та якості страхування працівників.

"Залізничники, яких понад 250 тисяч, нарешті мають отримати належні медичні послуги в рамках своєї страховки. Це можливо забезпечити шляхом проведення конкурентних тендерних торгів на майданчику Prozorro із залученням до відбору найуспішніших страховиків", — повідомила вона.

Другою важливою задачею реформи згідно із стратегією Укрзалізниці є обладнання лікарень сучасною медичною технікою. Наразі держава через складні економічні умови не може цього зробити, тому буде проведений пошук інвесторів, що дозволить зберегти персонал медзакладів та підвищити якість обслуговування, пояснює Білинська.

Важливим фактором подальшої роботи відомчих лікарень є коригування заробітної плати медичних працівників до рівня заробітних плат приватних лікарень, чому також значно допоможе залучення інвестицій з одного боку та оновлена система страхування залізничників з іншого.

Повідомляється, що філія "Центр охорони здоров’я" "Укрзалізниі" надає медичні послуги залізничникам, членам їхніх родин, пасажирам залізничного транспорту та всім громадянам України.

До складу філій входять 8 клінічних лікарень у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі. Наразі збитковість цих медичних закладів сягає понад 800 млн гривень на рік.

Економічна правда



