У Молдові 60% озимих посівів постраждали від посухи

У Молдові близько 60% озимих посівів постраждали через посуху, але загрози для продовольчої безпеки це не становить.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це заявив міністр сільського господарства Іон Пержу.

За словами міністра, від посухи постраждали близько 60% посівів, особливо у південно-східних районах країни.

Водночас, каже він, загрози для продовольчої безпеки країни немає.

За його словами, Молдові щороку необхідно 350 тисяч тонн пшениці, з яких 90 тисяч тонн – для посівів. У 2020 році очікують врожай близько 500-600 тисяч тонн, тоді як у 2019 році зібрали 1,1 млн тонн. Цього вистачить, щоб забезпечити власні потреби, але експортувати за кордон будуть менше.

Нагадаємо, питання продовольчої безпеки активно обговорювалося в країні ще на початку травня. Тоді партія "Платформа Гідність і правда" (DA) запропонувала оголосити в Молдові надзвичайний стан через посуху та підняла питання про те, чи вистачить країні запасів хліба у разі неврожаю.

Прем’єр-міністр Молдови назвав такі заяви "спекуляціями опозиції" і наголосив, що ресурсів достатньо. У Мінагрополітики тоді повідомили, що запасів пшениці Молдові вистачить до кінця року, навіть якщо врожаю не буде, але конкретних цифр не назвали.

Європейська правда