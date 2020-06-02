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У травні українці більше продали валюти, ніж купили – НБУ

Вівторок, 2 червня 2020, 15:59
 

У травні 2020 року обсяг продажу населенням готівкової валюти на 48,5 млн доларів перевищив обсяг купівлі.

Про це йдеться у даних Нацбанку, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у травні - порівняно з квітнем - продаж валюти українцями збільшився на 15,4%, до 908,8 млн доларів.

Водночас обсяги купівлі валюти також збільшились - на 16,8% (до 860,2 млн доларів).

При цьому, у порівнянні з лютим (до запровадження карантину) населення скоротило продаж валюти у 1,6 рази, а купівлю - у 1,4 рази.

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НБУ гроші валюта

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