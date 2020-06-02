УЗ оголосила масштабні тендери, аби компенсувати втрати Пінчука від мит РФ - ЗМІ

Після повідомлень про відновлення Росією 34% мит на українські залізничні колеса, що може обмежити збут "Інтерпайпа" Віктора Пінчука, "Укрзалізниця" оголосила аномально великі тендери на колеса.

Про це повідомляє Залізниця без корупції.

Філія "Центр забезпечення виробництва" УЗ оголосила 2 тендери: 1,9 млрд. грн. на постачання суцільнокатаних колес та 505 млн. грн. на постачання чорнових бандажів.

Зважаючи на те, що близько половини коліс в минулому році "Інтерпайп" експортував до РФ, це автоматично означає суттєве обмеження доходів для підприємства українського олігарха.

Видання пише, що ця закупівля виглядає астрономічно, зважаючи на реальний стан залізниці.

"По-перше, навіть в ті роки, коли залізниця випускала по 3 тисячі нових вантажних вагонів, і нарощувала темпи ремонту наявного парку, обсяги закупівлі коліс і бандажів не перевищували 1 млрд. грн. на рік. З минулого року "Укрзалізниця" фактично зупинила виробництво нових вагонів, а ремонт старих відбувається значно повільнішими темпами ніж раніше.

По-друге нещодавно УЗ вже провела аналогічні закупівлі на майже 200 мільйонів. І цього обсягу має вистачити, принаймні, на перше півріччя", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що потреба у колесах в такому обсязі доречна, якщо УЗ планує виготовляти по 3-4 тисячі нових вагонів на рік і відновити обсяги ремонту, що в умовах фінансової кризи виглядає нереалістично.

Також повідомляється, що за останні 2 роки "Інтерпайп" підняв ціну на суцільнокатані колеса для УЗ на 100% – з 16 тис. грн. до 30 тис. грн. без ПДВ за штуку. Злет цін на фоні здешевшання сталі і зменшення курсу долара УЗ виправдовувала підвищеним попитом на колеса. Але зараз цей попит може миттєво розвіятись, та залізниця навіть не планує знижувати ціну.

В тендері на 2 мільярди УЗ визначила очікувану вартість на рівні 30 тис. грн. без ПДВ за суцільнокатане колесо. Проте на російському ринку, куди експортував колеса "Інтерпайп", АТ "Євраз" виставив травневу ціну в 68 980 рублів за штуку. Це еквівалентно 27 тис. грн.

При цьому в РФ розслідують дії "Інтерпайпу" як демпінгові, що означає, що український виробник пропонував нижчі ціни, ніж російські.

"З цього можна зробити висновок, що в Росію, навіть з урахуванням транспортування та митних зборів, "Інтерпайп" продавав колеса дешевше, ніж для "Української залізниці".

Але навіть після того, як РФ зачиняє двері для компанії Пінчука, ціна для УЗ не опуститься на попередній рівень 450-500$ за суцільнокатане колесо", - резюмуть у матеріалі.