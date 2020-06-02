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Чистий прибуток "Нафтогазу" у 1 кварталі скоротився у 5 разів

Вівторок, 2 червня 2020, 12:45
 

Консолідований чистий прибуток групи "Нафтогаз" за 3 місяці 2020 року - 3,2 млрд грн (за 1 квартал 2019 року - 16 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що у 1 кварталі 2020 року видобули 3,9 млрд кубометрів та реалізували 6,3 млрд кубометрів природного газу.

 

При цьому, чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, становили 10,9 млрд грн, а загальна сума податків, сплачених до держбюджету, - 24,1 млрд грн.

"Криза, спричинена Covid-19, та макроекономічне середовище з різким падінням цін на газ у цьому кварталі ставлять нас у складні умови.

Рух грошових коштів від операційної діяльності у першому кварталі становив 10,9 млрд грн проти 28,0 млрд грн за аналогічний період минулого року, без урахування припиненої діяльності. На результати значно вплинуло падіння цін і попиту на газ.

Ми скорочуємо витрати й дотримуємося дисципліни в управлінні капіталом. Наш фінансовий стан стабільний з часткою зобов’язань на рівні 12,4%", - заявив фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл.

 
 

"Розвідка та видобування – зменшення результату відбулося за рахунок падіння ціни на природний газ, порівняно з 1 кв. 2019 року.

На результат транспортування, переробки нафти та продажу нафтопродуктів позитивно вплинуло зменшення транспортних та інших витрат. Результат сегменту комерція знизився за рахунок зменшення реалізованих обсягів газу та цін порівняно з 1 кв. 2019 року", - пояснили у компанії.

Економічна правда

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