На другий день роботи камер на дорогах порушення зменшилися на 40%
На другий день роботи відеофіксації порушень правил дорожнього руху порушників стало менше на 40%.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Запуск системи відеофіксації перевищення швидкості почав давати перші плоди.
Так в понеділок, за 9 годин роботи з 00 00 до 9 00, система зафіксувала 17 477 випадків перевищення швидкісного режиму.
А на другий день роботи системи, за ті ж 9 годин порушників стало - 10 469 або на 40% менше", - пише Геращенко.
Нагадуємо:
За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві зафіксовано понад 35 тисяч подій.
У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.
Економічна правда
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