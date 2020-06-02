Курс валют на 2 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
2 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,78 - 26,80 гривні;
Євро – 29,80 - 29,82 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,66 – 26,90 гривні. Євро купують по 29,38 гривні, продають по 29,84 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,72 - 26,81 гривні, євро - 29,44 - 29,57 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 2 червня на рівні 26,82.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,80 гривні (на 1 червня - 29,93 гривні).
Економічна правда
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