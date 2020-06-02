Volkswagen проінвестував 2,6 мільярда доларів в розбробника безпілотних авто

Прапори Argo біля офісу Volkswagen у Мюнхені

Німецький автовиробник Volkswagen AG закрив операцію по інвестиціях в розмірі 2,6 мільярда доларів в стартап Argo AI, спеціалізація якого - виробництво безпілотних автомобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Argo, заснована у 2016 році Брайаном Салескі і Пітером Рандером, заразконтролюється VW і Ford Motor Co, які зробили початкові інвестиції в Argo одразу після його заснування.

Детальна інформація про інвестиції в VW, яка не включає в себе угоду про купівлю в Ford акцій Argo на 500 мільйонів доларів, була оголошена в липні минулого року.

За словами Салескі, угода передбачає передачу Argo відділу VW по безпілотним авто, що базується в Мюнхені, що збільшує штат Argo до більш ніж 1000 чоловік.

Минулого тижня VW повідомив, що його наглядова рада схвалила кілька проєктів в рамках багатомільярдного альянсу з Ford, який також був оголошений в липні минулого року.

У 2018 році компанія Ford створила компанію Ford Autonomous Vehicles LLC , зобов'язавшись інвестувати 4 мільярди доларів до 2023 року, і шукала зовнішніх інвесторів, щоб допомогти розділити зростаючі витрати на розробку автономних транспортних засобів.