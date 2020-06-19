Німеччина та ЄЦБ закликали швидше прийняти план відновлення економіки Європи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та голова Європейського центрального банку Крістін Лагард закликали лідерів країн Євросоюзу якнайшвидше ухвалити план з відновлення економіки.

Про це вони заявили на відеосаміті лідерів ЄС, передає Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними агентства, Меркель нагадала, що викликана пандемією COVID-19 економічна і соціальна криза є наймасштабнішою для Європи з часів Другої світової війни.

Лідери ЄС повинні усвідомити серйозність ситуації і прийняти план відновлення економіки до кінця літа, вважає лідер ФРН.

В кінці травня Єврокомісія представила план з відновлення економіки, що передбачає виділення 750 млрд євро на допомогу постраждалим регіонам в рамках нового семирічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Ці кошти Єврокомісія позичить на фінансових ринках.

Погасити заборгованість потрібно буде до 2058 року відповідальність за це ляже на весь союз. 500 млрд євро з цієї суми буде надано у вигляді грантів (субсидій), ще 250 млрд євро - у вигляді кредитів. Для реалізації плану Єврокомісії буде потрібна згода всіх 27 країн ЄС.

Як повідомляє Politico з посиланням на документи ЄС, планується, що Італія отримає гранти на суму 81,8 млрд євро, Іспанія - 77,3 млрд євро, Франція - 38,8 млрд євро, Польща - 37,7 млрд євро, Греція - 22,6 млрд євро. Ці гроші підуть на підтримку охорони здоров'я та потерпілого від пандемії бізнесу в європейських країнах, а також на інвестиції в перспективні проєкти, щоб підстьобнути зростання економіки ЄС.