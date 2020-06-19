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Китай надрукує десятки трильйонів юанів через загрозу рецесії

П'ятниця, 19 червня 2020, 20:30
 

Народний банк Китаю має намір зберігати високий рівень ліквідності в банківській системі, щоб підтримати економіку на тлі коронавірусної кризи.

Про це заявив голова китайського ЦБ І Ганг на фінансовому форумі в Шанхаї, повідомляє Reuters.

За його словами, регулятор має намір домагатися рекордного вливання свіжих кредитів - на суму 20 трильйонів юанів до кінця року (близько 2,8 трильйона доларів).

Більш широкий показник сумарного соціального фінансування, що включає в тому числі тіньові банківські продукти, виросте за підсумками року на 30 трильйонів юанів, або більше (4,2 трлн дол), заявив Ганг.

В результаті друга економіка світу отримає ін'єкцію кредитної емісії в розмірі 30% ВВП - безпрецедентну навіть за китайськими мірками, повідомляє видання.

Народний банк підкреслює, що стимулююча політика є тимчасовою.

"Ми повинні завчасно розробити механізми виходу з інструментів (стимулів)", - сказав Ганг, додавши, що потрібно пам'ятати про "похмілля", яке породжує нічим не обмежене кредитування.

У травні китайські банки видали 3,19 трильйона юанів нових кредитів, в квітні - 3,094 трлн, а в березні - понад 5 трильйонів. 18 червня китайський ЦБ знову знизив ставку за операціями 2-тижневого зворотного репо і залив в систему 70 млрд юанів.

Незважаючи на оголошену перемогу над пандемією, економіка КНР відновлюється повільно, вказує економіст ING Ірис Панг: в травні продовжилося падіння роздрібних продажів (-2,8% рік до року) і інвестицій (-6,3%), тоді як промислове зростання вдвічі відстає від докризового (+4,4%).

За підсумками року китайська економіка може скотитися в рецесію вперше з 1970-их, вважають експерти Організації країн економічного співробітництва і розвитку.

За їхнім прогнозом ВВП КНР просяде на 1% в сценарії з досить імовірною другою хвилею пандемії. За прогнозом ING спад буде ще глибшим - 1,5% рік до року.

Так сильно китайська економіка не падала з 1968 року, свідчать дані Світового банку.

Нові вливання - це привід нервувати за юань, вважає Панг. З початку року китайська валюта просіла до долара на 2% - з 6,93, до 7,07 юанів за долар, а в кінці травня ледь не відновила історичний мінімум, падаючи до позначки 7,18.

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Китай рецесія гроші фінансова криза коронавірус

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