Інвестфонд, що передбачив обвал ринків, попереджає про "втрачене десятиріччя" для акцій

Інвесторів ринку акцій може чекати "втрачене десятиліття" через зниження рентабельності компаній США після багаторічного стійкого зростання, попереджає хедж-фонд Bridgewater Associates Рея Даліо.

Про це пише Bloomberg.

Розворот в динаміці маржі може вийти за межі поточного циклічного падіння прибутку, написали в огляді аналітики Bridgewater.

"Глобалізація, яка останні кілька десятиліть служила головним драйвером рентабельності в розвинених країнах, вже досягла свого піку. Тепер конфлікт між США і Китаєм і глобальна пандемія змушують транснаціональні корпорації прискорювати заходи щодо повернення раніше виведених за кордон ланцюжків поставок і їх дублювання, спираючись на надійність, а не на одну лише оптимізацію витрат", - вважають аналітики.

Спад попиту, викликаний пандемією, вже призвів до відчутного короткострокового зниження рентабельності фірм, зазначають аналітики.

Вони наводять як приклад Intel і Taiwan Semiconductor Manufacturing як компанії, які оголосили про плани будівництва виробничих потужностей в США, незважаючи на більш високі витрати.

"Навіть якщо прибуток в цілому відновиться, деякі компанії не виживуть або їх акції знеціняться. Компанії, що зіткнулися з падінням доходів і браком грошових коштів, вийдуть з коронавірусної кризи зі збільшеним борговим навантаженням", - попереджають аналітики.

Нагадуємо:

Bridgewater вдалося вгадати обвал глобальних ринків навесні 2020 року через пандемію коронавірусу.

У листопаді 2019 року фонд вклав близько 1,5 млрд доларів в покупку опціонів "пут" на американський індекс S&P 500 і пан'європейський EuroStoxx 50. З урахуванням плеча номінальний обсяг позиції фонду досяг 100 млрд доларів.

Куплені Bridgewater опціони експірували в березні і повинні були принести прибуток, якщо ринки в США і Європі впадуть до цього терміну.

Засновник фонду Рей Даліо - один з ветеранів Уолл-стріт, що працює на ринку з 1970-их і пережив за свою кар'єру схлопування трьох бульбашок - азіатського 1998 року, доткомів - у 2000-их і іпотечного в 2008-му роках.

Bridgewater Associates працює виключно з дуже заможними інвесторами, маючи під управлінням 150 млрд доларів від 350 клієнтів.