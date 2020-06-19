Польща з 1 липня скасує обмеження на кількість пасажирів у літаках

Польща з 1 липня дозволить літакам виконувати рейси із заповненням усіх пасажирських місць.

Про це оголосила віцепрем'єр Польщі Ядвіга Емілевич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Відповідно до постанови польського уряду від 29 травня, на даний час літак може перевозити одночасно, "не більше пасажирів, ніж половина максимальної кількості пасажирських місць, зазначених у технічній документації на літак".

Однак це зміниться з 1 липня. Емілевич заявила, що регламент про скасування обмежень чекає на підпис прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Пасажирські обмеження скасовуються для регулярних та чартерних рейсів.

"З моєї точки зору, це дуже важлива інформація для сфери туризму та відпочинку. Для всіх підприємств, які надають послуги з виїзного туризму. Для цих компаній рейси, які мають заповнюватися на 50 відсотків, були збитковими. Якби ми залишили ці обмеження, поляки не змогли б вільно літати до тих країн, які вже сьогодні відкрилися", - заявила Емілевич.

Вимога обов'язково носити маски на борту літака залишається чинною. Це стосується пасажирів, а також стюардів.

Нагадаємо, 18 червня у Польщі повідомили про найбільшу добову кількість смертей від коронавірусу за майже 2 місяці.

Європейська правда