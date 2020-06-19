Аеропорт "Львів" відновив обслуговування міжнародних авіарейсів
Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького відновив обслуговування міжнародних авіарейсів.
Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Сьогодні аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення за напрямками: Львів-Берлін, Дортмунд-Львів, Львів-Дортмунд та Берлін-Львів.
Авіація потроху починає відновлюватися і це не може не тішити", - написав він.
Нагадаємо:
В Україні з 15 червня відновилось міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви.
З 15 червня літаки з України готові приймати Албанія, Туреччина, США (без обмежень на кордоні) та Велика Британія (з дотриманням 14-денного карантину).
З 27 червня українські літаки прийматимуть в Тунісі (з тестуванням після прибуття).
З 1 липня громадян, можливо, прийматимуть Кіпр, Чорногорія, Грузія та Греція. Вони розглянуть питання відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні.
У прикордонній службі додали, що, за рішенням Кабміну, з переліку тимчасово закритих пунктів пропуску вилучили 15 міжнародних аеропортів.
Економічна правда
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