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Аеропорт "Львів" відновив обслуговування міжнародних авіарейсів

П'ятниця, 19 червня 2020, 18:28
 

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького відновив обслуговування міжнародних авіарейсів.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Сьогодні аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення за напрямками: Львів-Берлін, Дортмунд-Львів, Львів-Дортмунд та Берлін-Львів.

Авіація потроху починає відновлюватися і це не може не тішити", - написав він.

Нагадаємо:

В Україні з 15 червня відновилось міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви.

З 15 червня літаки з України готові приймати Албанія, Туреччина, США (без обмежень на кордоні) та Велика Британія (з дотриманням 14-денного карантину).

З 27 червня українські літаки прийматимуть в Тунісі (з тестуванням після прибуття).

З 1 липня громадян, можливо, прийматимуть Кіпр, Чорногорія, Грузія та Греція. Вони розглянуть питання відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні.

У прикордонній службі додали, що, за рішенням Кабміну, з переліку тимчасово закритих пунктів пропуску вилучили 15 міжнародних аеропортів.

Економічна правда

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